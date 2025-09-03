ロッテ・種市が今季初完投ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ-日本ハムは2-1でロッテが勝利した。ロッテは初回、高部瑛斗外野手、西川史礁外野手の連打で1点を先制。4回には藤岡裕大内野手の4号ソロで勝ち越した。先発・種市篤暉投手は序盤の3回を無失点も、4回2死から四球で走者を出すと田宮裕涼捕手の適時二塁打で一時同点に追い付かれる。それでも援護点をもらって以降は、6回に3者連続三振を奪うなど安定した投球を披露