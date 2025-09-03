8月30、31日に行われた「UI銀行杯 日本少年野球 東日本報知オールスター戦」ボーイズリーグの「UI銀行杯 日本少年野球 東日本報知オールスター戦」が8月30、31日に群馬県で開催され、小学生の部では「埼玉東選抜」が優勝した。決勝戦で「埼玉西選抜レッド」を5-4で破った。小学生の部は6チームが参加。2つのブロックに分けて予選リーグを行い、2勝無敗の両チームが決勝に進んだ。試合は埼玉西選抜レッドが先制。4回に4番・宇