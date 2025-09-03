8月30、31日に行われた「UI銀行杯 日本少年野球 東日本報知オールスター戦」

ボーイズリーグの「UI銀行杯 日本少年野球 東日本報知オールスター戦」が8月30、31日に群馬県で開催され、小学生の部では「埼玉東選抜」が優勝した。決勝戦で「埼玉西選抜レッド」を5-4で破った。

小学生の部は6チームが参加。2つのブロックに分けて予選リーグを行い、2勝無敗の両チームが決勝に進んだ。

試合は埼玉西選抜レッドが先制。4回に4番・宇田川翔麻の適時二塁打で均衡を破り、5番・渡邉塁の右越えランニング2ランで計3点を挙げた。しかし、埼玉東選抜は6回、4番・村上眞一郎の左中間へのランニング2ランで1点差に。6番・赤松翔太の左翼線三塁打で好機を作り、内野ゴロで同点に追いついた。

延長タイブレークの7回、埼玉東選抜は9番・高橋慶仁の2点二塁打で勝ち越し。その裏の埼玉西レッドの反撃を１点に抑え、優勝を飾った。

■試合結果

◎グループA

千葉・栃木選抜 7-8 埼玉東選抜

千葉・栃木選抜 9-10 埼玉西選抜ホワイト

埼玉東選抜 10-3 埼玉西選抜ホワイト

◎グループB

神奈川選抜 3-5 東京選抜

神奈川選抜 0-15 埼玉西選抜レッド

東京選抜 1-9 埼玉西選抜レッド

◎決勝

埼玉東選抜 000 003 2 5

埼玉西選抜レッド 000 300 1 4

（埼玉東）渡邉優、渡邉結-赤松

（埼玉西）岡田、塚越、郷古-渡邉塁（First-Pitch編集部）