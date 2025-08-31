前回先発した17日中日戦は5回1失点で勝ち負けつかず■DeNA ー 中日（31日・横浜）DeNAの藤浪晋太郎投手が31日、横浜スタジアムで行われた中日戦に先発。本拠地初登板は7回102球を投げ4安打無失点、3四死球9奪三振で降板した。最速は156キロ。阪神時代の2022年9月23日広島戦（マツダスタジアム）以来、1073日ぶりとなるレギュラーシーズンでの1軍白星の権利を手に、救援陣にバトンをつないだ。中日は“藤浪対策”としてスターテ