前回先発した17日中日戦は5回1失点で勝ち負けつかず

■DeNA ー 中日（31日・横浜）

DeNAの藤浪晋太郎投手が31日、横浜スタジアムで行われた中日戦に先発。本拠地初登板は7回102球を投げ4安打無失点、3四死球9奪三振で降板した。最速は156キロ。阪神時代の2022年9月23日広島戦（マツダスタジアム）以来、1073日ぶりとなるレギュラーシーズンでの1軍白星の権利を手に、救援陣にバトンをつないだ。

中日は“藤浪対策”としてスターティングメンバーに左打者を8人起用。藤浪は初回に2三振を奪うなど13球で3者凡退と順調な立ち上がりを見せ、3回まで完全投球で6奪三振だった。

しかし4回、先頭の岡林を内野安打で出塁させると、1死から上林に死球を与えて一、二塁のピンチを招く。ボスラーの中堅への大きな飛球を蝦名が好捕し、最後は板山を153キロで空振り三振に仕留めると雄叫びを上げた。5回には突如制球を乱して2者連続四球など9球連続ボール。それでも後続を断ち、本塁を踏ませなかった。6回も2死二塁としたが、板山を空振り三振に仕留めてガッツポーズした。7回を無失点でしのぐと、その裏に代打宮崎を送られ退いた。

3年ぶりに日本球界に復帰した右腕は、17日の中日戦（バンテリンドーム）で初先発を果たし、5回86球を投げ5安打1失点で勝ち負けはつかなかった。その後出場選手登録を外れて24日のイースタン・リーグ、ロッテ戦に先発。中6日を空けてこの日のマウンドに上がっていた。（Full-Count編集部）