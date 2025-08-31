イチロー氏は111球を投げて9回1安打14K完封イチロー氏は31日、バンテリンドームで行われた「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」に「1番・投手」で先発出場。9回を1人で投げ抜き、111球を投げて1安打14奪三振の完封勝利を飾った。51歳とは思えぬ奪三振ショーに「スタミナどうなってんのよ」とファンも脱帽している。初回は第1球をまさかの死球にするなど、計2死球を与える立ち上がりとなったが、す