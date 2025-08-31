イチロー氏は111球を投げて9回1安打14K完封

イチロー氏は31日、バンテリンドームで行われた「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」に「1番・投手」で先発出場。9回を1人で投げ抜き、111球を投げて1安打14奪三振の完封勝利を飾った。51歳とは思えぬ奪三振ショーに「スタミナどうなってんのよ」とファンも脱帽している。

初回は第1球をまさかの死球にするなど、計2死球を与える立ち上がりとなったが、すぐさま立ち直り、6回までノーヒットピッチングを披露した。7回2死から毛利瑠花捕手（岐阜第一）に中前打を許して“快挙”とはならなかったものの、球速は常時130キロ以上と安定しており、最後の1球も132キロだった。

イチロー氏は5年連続での完投勝利。女子選抜に対して並べた三振は毎回の14個だった。年齢を重ねても衰えることなく、9回を投げ切ったことに「イチローガチすぎる」「5年連続完投か」「51歳が133km/hの球をコンスタントに投げて1安打完封とかやり過ぎww」と驚きが広がった。

9回には右前に綺麗なヒットを放ち、投打二刀流で活躍した。試合後には充実の笑顔を見せた。（Full-Count編集部）