2026年10月で番組開始から30周年を迎える『水曜どうでしょう』。2026年卓上カレンダー＆手帳が、9月1日（月）より予約受け付けを開始。12月1日（月）の発売となる。＞＞＞2026年の卓上カレンダーとどうてちょうをチェック！（写真3点）番組開始30周年を記念して、今回の卓上カレンダー（通称『卓上君』）は番組30年の歴史を振り返るデザイン。1996年10月に放送された第1回「サイコロ1」から始まり、各月をめくるごとにどうでしょう