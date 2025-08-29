絵本の世界をそのままに、バーバパパとそのゆかいな家族の個性やカラーをかわいく再現できる『バーバパパのあみぐるみ』が新登場♪☆書誌及び作品イメージなどをチェック！（写真16点）＞＞＞”バーバパパ” は、フランス人のアネット・チゾンさんと、アメリカ人のタラス・テイラーさん夫妻による絵本から誕生したキャラクター。日本では1972年に『おばけのバーバパパ』が出版され、その後も多くの絵本やアニメ、グッズなどで親し