7月10日（木）よりTOKYO MXほかにて放送がスタートするTVアニメ『ふたりソロキャンプ』。滝川彰人役を演じる声優・阿座上洋平のソロキャンプに密着した特番『阿座上洋平のひとりキャンプ』がYouTubeにて公開された。＞＞＞特番や第8話の先行カットをチェック！（写真11点）『ふたりソロキャンプ』は、独りを愛する孤高のソロキャンパー樹乃倉厳、34歳と、超初心者キャンパーで20歳の草野雫がキャンプ場で出会い、雫に強引に押し切