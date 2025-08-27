表情がたまらない……YouTubeチャンネル「The Kits Cats」では、飼い主に抱かれてリラックスする子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「言葉では言い表せないほど愛らしい」「胸がキュンキュンする」の声が続出しました。飼い主さんからの“ナデナデ攻撃”で…注目を集めたのは「Our Kitten Mutsu Love」という動画。画面は、子猫が飼い主さんの膝の上でおなかを見せながら、気持ちよさそうに頬をなでてもらうシーンか