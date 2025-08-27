表情がたまらない……YouTubeチャンネル「The Kits Cats」では、飼い主に抱かれてリラックスする子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「言葉では言い表せないほど愛らしい」「胸がキュンキュンする」の声が続出しました。

飼い主さんからの“ナデナデ攻撃”で…

注目を集めたのは「Our Kitten Mutsu Love」という動画。画面は、子猫が飼い主さんの膝の上でおなかを見せながら、気持ちよさそうに頬をなでてもらうシーンから始まります。

おなかをなでられると飼い主さんの手に身を預け、穏やかな表情でリラックス。その後、飼い主さんの手の上に抱え直され、子猫の眠そうだった目がパッと開きました。起きたのも束の間、飼い主さんからの“ナデナデ攻撃”で子猫は再び夢の中へ……。

足を持たれてもまったく抵抗せず、うっとりとした表情でくつろいでいます。思わずしっぽがフリフリと動く場面も。カットが切り替わると、子猫は完全に熟睡モードへ突入し、何をされてもされるがままで反応しません。

包み込むように優しく抱き直すと、少しだけ目が開きました。その表情はまるで「まだ起こさないでニャ……」とでも言っているかのようです。

飼い主さんの手は、子猫にとって最高のベッド。その後も時々目を覚ましながら、飼い主さんのナデナデに魅了され、そのまま眠り続ける子猫なのでした。

動画を見た人からは「かわいすぎてメロメロになった」「地球上で一番かわいい生き物」「愛らしい子猫を見ていると本当に癒やされる」といった声が多数寄せられていました。皆さんもリラックスしたかわいい子猫の様子に癒やされてくださいね。