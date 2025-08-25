かつては「インド」と言えば、カレーやガンジス川のイメージが強かったものですが、それはもう昔の話。現在のインドは、日本を追い抜き、世界4位の経済大国として急成長を遂げています。こうした世界の現状について、子どもに関心を持ってもらいたいと思う一方で、大人自身が最新知識をアップデートできていないという事態も多いはず。そこで、世界情勢について詳しくなるためにも、経済大国としてのインドの現状について、現役外