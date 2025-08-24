2025Ç¯8·î26Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë»Ïµå¼°¤Ë»²²Ã¡¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢¥·¥ê¡¼¥º60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤«¤é¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÌ¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥é¥¶¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿»£±Æ