¡Ú¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎ©¤Ä¡ª »Ïµå¼°¤Ë»²²Ã
2025Ç¯8·î26Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë»Ïµå¼°¤Ë»²²Ã¡¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¡¢¥·¥ê¡¼¥º60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤«¤é¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÌ¾Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥é¥¶¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤ò¹Ô¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ïµå¼°¤Ë¤Ï¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤È¥Ð¥ë¥¿¥óÀ±¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢±ßÃ«¥Õ¥£¡¼¥ë¥º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¥°¥ë¡¼¥×CEO »³ËÜ±Ñ½Ó¤Ë¤è¤ë»Ïµå¼°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿»î¹çÃæ¥Õ¥¡¥ó¥«¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡£»î¹çÃæ¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¤ò±Ç¤·¤À¤¹¡£¥¹¥Ú¥·¥¦¥à¸÷Àþ¤Ê¤É¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¹ñ¶¤ò¤âÄ¶¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò·Ò¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
µå¾ì¤Î´ÑµÒ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡£
