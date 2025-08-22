水戸ホーリーホックは22日、DF尾野優日(19)がJFLの横河武蔵野FCに育成型期限付き移籍することを発表した。期間は2026年1月31日まで。尾野は日大藤沢高を卒業後、昨シーズンから水戸に加入した。しかし、いまだ公式戦には出場できていなかった。クラブ公式サイトを通じ、尾野は「まず、この1年半水戸ホーリーホックにピッチ上で貢献することができず、期待していただいたファン・サポーターの皆さまには申し訳ない気持ちでい