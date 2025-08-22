水戸、高卒2年目DF尾野優日がJFLに育成型期限付き移籍
水戸ホーリーホックは22日、DF尾野優日(19)がJFLの横河武蔵野FCに育成型期限付き移籍することを発表した。期間は2026年1月31日まで。
尾野は日大藤沢高を卒業後、昨シーズンから水戸に加入した。しかし、いまだ公式戦には出場できていなかった。
クラブ公式サイトを通じ、尾野は「まず、この1年半水戸ホーリーホックにピッチ上で貢献することができず、期待していただいたファン・サポーターの皆さまには申し訳ない気持ちでいます。そのような状況の中でも、いつもたくさんの温かい声をかけていただきとても励みになりました」と思いを語る。
「このJ1への昇格争いをしているチームで活躍したい気持ちは選手としてもちろんありましたが、自分の今の現状から足元を見つめ直すことが大事だと思いました」
「自分を成長させたい、自分をもっと表現したいという強い意志があり新たな環境に行かせていただくことになりました。このタイミングで決断をしたからには大きな覚悟をもって死に物狂いで頑張ってきます」
「そして、大きく成長した姿を皆さんに見せることを約束します。これからも応援をよろしくお願いします」
尾野は日大藤沢高を卒業後、昨シーズンから水戸に加入した。しかし、いまだ公式戦には出場できていなかった。
クラブ公式サイトを通じ、尾野は「まず、この1年半水戸ホーリーホックにピッチ上で貢献することができず、期待していただいたファン・サポーターの皆さまには申し訳ない気持ちでいます。そのような状況の中でも、いつもたくさんの温かい声をかけていただきとても励みになりました」と思いを語る。
「自分を成長させたい、自分をもっと表現したいという強い意志があり新たな環境に行かせていただくことになりました。このタイミングで決断をしたからには大きな覚悟をもって死に物狂いで頑張ってきます」
「そして、大きく成長した姿を皆さんに見せることを約束します。これからも応援をよろしくお願いします」