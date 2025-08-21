涼し気でカワイイ『海の生き物にゃん』たちが置き時計になって登場する。カプセルトイ「mofusand 海の生き物にゃんウォッチ」をチェック！☆可愛いラインナップを画像でチェック！（写真6点）＞＞＞イラストレーター「ぢゅの」が手掛ける『mofusand』は、もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た「サメにゃん」をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちで大人気。そんな『mofusand』たちが、『もぎたてにゃん