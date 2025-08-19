美人気象予報士が町中華を楽しむ様子をアップした。「先日、みんなのオススメ町中華を教えてもらったので行ってきました」とインスタグラムを書き出したのは、「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」で気象予報士を務める穂川果音。「今回は、渋谷の兆楽！」と店名も明かした。「細切り豚肉の餡（あん）がかかってるルースチャーハンの優しい味わいが沁（し）みた〜。餃子はちゃんとニンニク感じる安心感ある味だったよ。お腹いっぱい食