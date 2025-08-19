【漫画】本編を読むSNSで子育てエッセイ漫画を公開している「ちゅーぴふるライフ」(@chupeful___life)。原作者である大浦力さんが描く、パパ目線の育児漫画が話題を集めている。不妊治療を経て、40歳を目前に待望の第一子が誕生。何気ない日常がリアルかつコミカルに描かれている本作について、原作者の大浦さんに話を聞いた。誕生1-1誕生1-2本作を描こうと思った理由について、大浦さんは「不妊治療を経て、40歳直前に待望の第一