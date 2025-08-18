俳優吉沢亮（31）が17日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。小学校・中学校で同級生だったという、親友の田口純平さんがリモート出演し、吉沢の残念な一面を明かした。田口さんはメンズフィジークの日本人初のプロだと紹介された。田口さんは学生時代の吉沢を「目立ちにいっていた」と暴露した。また「走り方ダサいんすよ」と語った。吉沢は「4番目くらいには速かった」と主張。「体硬いんですよ」と明かした。