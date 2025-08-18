8月下旬から9月にかけての国際大会に出場する大分県内のスポーツ選手が県教育長を訪問し活躍を誓いました。 【写真を見る】国際大会へ挑む大分の5選手ラグビー・水上スキー・ライフル射撃で活躍誓う 県教委を訪れたのは、水上スキーの中村成選手とライフル射撃の財津美加選手、それに大分東明高校ラグビー部3人のあわせて5人です。 5人は8月末から9月にかけてイタリアや中国で開催される国際大