18日午後、大分市でゴミ収集車の荷台から発火する火事がありました。業務にあたっていた4人の職員にけがはなく、延焼もありませんでした。 18日午後2時過ぎ、大分市二又町でゴミ収集にあたっている市の職員から「ゴミ収集車が燃えている」と119番通報がありました。 職員は収集したごみを路上に出して、駆けつけた消防車が放水し、火はおよそ30分後に消し止められました。けが人や延焼はなく、ごみ収集車にも被害はありませんで