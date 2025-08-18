米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社は、スマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」において、全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」の販売を2025年8月8日（火）よりAnker Japan 公式オンラインストア（製品ページ：https://www.ankerjapan.com/pages/eufy-e25）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp