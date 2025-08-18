ローラーモップによる徹底した「床洗浄」を実現！全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」
米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社は、スマートホームブランド「Eufy（ユーフィ）」において、全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」の販売を2025年8月8日（火）よりAnker Japan 公式オンラインストア（製品ページ：https://www.ankerjapan.com/pages/eufy-e25）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9JGVSDX）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/t2353/）および一部家電量販店にて開始した。
■Eufy最高峰となる【掃除力】【賢さ】【セルフクリーニング】の3つが特徴
本製品は、Eufy最高峰となる【掃除力】【賢さ】【セルフクリーニング】の3つが特徴の、ローラーモップ搭載の全自動ロボット掃除機。最高峰の掃除力を叶えるため、約29cmの幅広なローラーモップを採用した「HydroJet システム」を搭載。掃除中にモップの汚れを本体内で常に洗浄するため、水拭き中に拭き上げた汚れを引きずることなくいつでも清潔なモップで掃除する、水拭きを超えた「床洗浄」を実現する。さらに業界最高レベルの約1.5kgの圧力で床を「押して拭く」ことで、汗や皮脂等のこびりついたしつこい汚れも徹底的に除去する。
また、Eufyのロボット掃除機史上最もパワフルな（※1）最大20000Paの超強力な吸引力でカーペットの奥の微細なゴミまで吸引することができる他、部屋の角を認識すると伸びるサイドブラシを搭載することで、部屋の隅々まで掃除しゴミの取り残しを防ぐ。掃除性能だけでなく賢さも進化。Anker独自の「AI.See システム」によりスリッパやおもちゃ等の床に残された障害物を200種以上から判別し、小さなものでもぶつかることなく正確に回避する。
掃除の手間をなくすセルフクリーニング性能も進化。ステーションでのゴミ収集時に、ロボット掃除機本体の回転ブラシが左右に分割され、中央部から毛を自動吸引する「DuoSpiral ブラシ」を初搭載することで、吸引した髪も絡まずに丸ごとステーションに収集する。ゴミ収集、モップ洗浄、温風乾燥、洗剤の自動投入まで全てを自動で完結するクリーニングステーションのため、本体のお手入れの手間を最小限に抑え、常に清潔な状態を保つ。
※1 2025年8月時点
■すべての機能が、Eufy最高峰の全自動ロボット掃除機
製品の特徴
- ローラー型の水拭きモップ：約29cmの幅広のローラーモップを採用し、水拭き中に拭き上げた汚れを引きずることなくロボット掃除機本体内で洗浄する「HydroJet システム」を搭載。業界最高レベルの約1.5kgの圧力をかけて床を「押して拭く」ことで、汗や皮脂等のこびりついたしつこい汚れも除去し、水拭きを超えた「床洗浄」を実現する。
HydroJet システム
- 驚異的な吸引力：吸引力はEufyのロボット掃除機史上最もパワフルな（※ 2025年8月時点）最大20000Paに進化し、カーペットの奥のほこりまで強力に吸引。部屋の角を検知すると伸びるサイドブラシにより部屋の隅々まで取り残しなく掃除する。
- 高精度な障害物回避とマッピング：AIカメラによる高精度な障害物回避システム「AI.Seeシステム」を搭載し、おもちゃやスリッパ等の200以上の物体を認識して的確に回避。さらに独自のiPath レーザー・ナビゲーションシステムにより、リアルタイムで部屋の形を認識してマップを作成し、複雑な間取りでも漏れなく効率的な経路を作成して掃除する。
- 毛がらみメンテナンスフリーへ：ステーションでのゴミ収集時にロボット掃除機本体の回転ブラシが左右に分割され、中央部から毛を自動吸引する「DuoSpiral ブラシ」を初搭載。吸引した髪も絡まずに丸ごと収集する。
DuoSpiral ブラシ
- 全自動セルフクリーニング：ゴミ収集、モップ洗浄、温風乾燥、洗剤の自動投入まで全てを自動で完結するクリーニングステーションにより、日常のお手入れの手間を最小限に抑え、常に清潔な状態を保つ。
■製品の仕様
販売価格
- 税込 149,900円
■ローラーモップを搭載した全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」
■ローラーモップを搭載した全自動ロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」
