2025年、ワイヤレスイヤホンの新トレンドは「耳を塞がない快適さ」。中でも注目を集めているのが、耳をクリップのように挟んで装着する「イヤーカフ型」。暑い夏が続くなか、オープンで蒸れにくい装着感と、周囲の音も聞こえる安心感で支持を集めています。そんななか出揃った今夏の注目3モデル。定番のShokz、高コスパのEarFun、そしてハイスペックな新製品SOUNDPEATS。それぞれの実力を徹底比較してみました。 ▲耳をクリップの