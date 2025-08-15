日清製粉ウェルナ、公式Xが大谷の活躍で成長…寄付活動も展開米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が本塁打を打ち、三振を取るたびに、会社の“強み”を活かして応援しているスポンサー企業がある。SNSでの発信が話題を呼んでいるのは、食品メーカーの日清製粉ウェルナ。1発打つごとに積み上がっていくパンケーキへの反応は、「バズってる？」と感じるほど大きいのだという。4人の若手社員で構成された“中の人”の奮闘を追った