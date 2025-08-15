いまから80年前の1945年8月15日正午、昭和天皇により「終戦の詔書（玉音放送）」がラジオで放送された。日本は連合国に対し無条件降伏を受け入れ、3年8ヵ月に及ぶ太平洋戦争は終結した。80回目の終戦の日を迎える本日8月15日（金）よる9時〜10時54分 日本テレビ系「金曜ロードショー」では、平和の大切さを考えるきっかけとなる高畑勲監督の名作『火垂るの墓』を放送する。作家・野坂昭如さんが自らの経験を基に執筆、第58回