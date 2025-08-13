サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、CD/DVDを最大3枚まで同時に複製できるデュプリケーター「400-DVDDU」を発売した。■パソコン不要で簡単コピー本製品はパソコンを一切使用せず、CD/DVDを最大3枚同時にコピーできるスタンドアロン型デュプリケーター。専門知識がなくてもすぐに使える設計で、最大3枚まで同時にコピーできるため、企業の資料配布やイベントでのメディア提供に最適だ。■選べ