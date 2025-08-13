大量のデータ複製に！CD/DVDを最大3枚同時にコピーできるデュプリケーター
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、CD/DVDを最大3枚まで同時に複製できるデュプリケーター「400-DVDDU」を発売した。
■パソコン不要で簡単コピー
本製品はパソコンを一切使用せず、CD/DVDを最大3枚同時にコピーできるスタンドアロン型デュプリケーター。専門知識がなくてもすぐに使える設計で、最大3枚まで同時にコピーできるため、企業の資料配布やイベントでのメディア提供に最適だ。
■選べる2種類のコピー方式
オンザフライ方式でスピード重視、保存方式で安定性重視と、用途に応じてコピー方法を選択できる。状況に合わせて最適な方法を選べるため、大量コピーも安心して行える。
■高精度な書き込み方式
DAO方式では一括で高精度にコピー、TAO方式では柔軟にトラックごとに書き込みできる。精度と柔軟性を兼ね備え、幅広いメディアに対応するため、プロユースにも安心して利用できる。
■液晶画面で直感的な操作
日本語対応の液晶画面でコピーの進行状況を一目で確認できる。操作メニューもシンプルで、誰でも簡単に使える親切設計のため、初めての方でも安心して導入できる。
■商品詳細
■CD/DVDを最大3枚まで同時に複製できるデュプリケーター「400-DVDDU」
