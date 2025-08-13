江西省に住む譚錦宸さんは最近、飼っているネコを連れて、雲南省をドライブ旅行した後、「雪山を見るのは生まれて初めて。癒しの旅だった。ネコと私の絆も深まった」と感慨深げに語った。中国新聞網が伝えた。中国では今、ペット対応可の場所が増え続けており、ペットを連れて、中国各地を旅行する人が増え続けている。ペットを連れて旅行に行く場合、食事や宿泊、交通、アクティビティなど、関連する様々な場所でのことを考慮する