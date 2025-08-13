13日午前、大分県津久見市にある保戸島沖の海上で、ヨットと砂利採取運搬船（492トン・全長64.71メートル）が衝突する事故がありました。ヨットには複数人が乗船していて、海に転落して行方がわからなくなっているということです。 大分海上保安部によりますと、13日午前8時15分ごろ、砂利採取運搬船の船長から「保戸島の東沖合の海域でヨットと衝突した。衝突したヨットには複数名乗船していたようだが詳細は不明。ヨット