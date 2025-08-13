AとBにはそれぞれ3つの可能性があり、2人が恋仲になるかどうかは半々だった。果たしてその関係性は、あらかじめ決まっているのか、それとも確率的に決定されるのか……。科学と恋愛、確率と意志が交錯する実験的な短編小説を寄稿してくれたのは、SF界のグランドマスター・円城塔。もつれて重ね合わさる、自由意志定理のモチーフにされたAとBのゆくえを“観測”せよ。（雑誌『WIRED』日本版 VOL.56 より転載）