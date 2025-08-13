本日8月13日（水）よる10時から放送となる日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』。第6話の放送直前に八雲力役の坂元愛登と、大江奏役の上白石萌音からコメントが到着した。＞＞＞あらたに公開された第6話の場面カットなどをチェック！（写真9点）第6話では、大江奏（上白石萌音）の進退をめぐって梅園かるた部が分裂の危機に陥る様子が描かれる。4月になり藍沢めぐる（當真あみ）ら梅園メンバー5人が3年生に進級。かるた