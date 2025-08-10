負傷後に初の実戦へドジャースの佐々木朗希投手が、14日（日本時間15日）に3Aでリハビリ登板することが決まった。9日（同10日）のブルージェイズ戦前にデーブ・ロバーツ監督が明らかにした。ロバーツ監督は「ロウキはマイナーで調整登板を行っていく。木曜日に登板する。3Aオクラホマシティで投げる。私の推測では、3回（イニング）程だ」と説明。「我々はロウキに自信を持ってもらいたい。私がはっきりわかっていることは、彼