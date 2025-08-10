º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢15Æü¤Ë3A¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ø¡¡»Ø´ø´±¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢8·î²¼½Ü¤ÎÉüµ¢¤ØÁ°¿Ê
Éé½ý¸å¤Ë½é¤Î¼ÂÀï¤Ø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¡¢14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Ë3A¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀïÁ°¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥í¥¦¥¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÄ´À°ÅÐÈÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÚÍËÆü¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤ÇÅê¤²¤ë¡£»ä¤Î¿äÂ¬¤Ç¤Ï¡¢3²ó¡Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¡ËÄø¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¥í¥¦¥¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£»ä¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤ËºÆ¤Ó¼ÂÀï¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¶¥¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¡¢3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÅêµåÎý½¬¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤ËÅÐÈÄ¡£3¥¤¥Ë¥ó¥°ÁÛÄê¤Ç46µå¤òÅê¤²¡¢ºÇÂ®¤Ï97¥Þ¥¤¥ë¡Ê156.1¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Ë¤ÏÌó3¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö·ò¹¯ÌÌ¤Ï¤â¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤âÆ±Æü¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥í¥¦¥¤Ï¡Ê¤â¤Ã¤È¡ËÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¡¢Éª¤ä¿ÈÂÎ¤¬ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï8»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72¡£±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç5·î13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½é¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£6·î20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤ËÌó20¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢7·î¤Ë¤Ï2ÅÙ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Î½ÐÍè¼¡Âè¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë