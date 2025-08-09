株式会社「ニトリホールディングス」の創業者・似鳥昭雄会長（81）が9日放送のフジテレビ「明石家さんまと日本の社長」（土曜後9・00）に出演。衝撃的な「どん底時代」を明かし、共演者をざわつかせる場面があった。一流企業のトップ13名が集結し、禁断のトークを繰り広げる企画。そこで似鳥氏は短大卒業後の「どん底」時代について語り始める。「バスの広告の営業マンをやってたんですけど、1件も取れなくて6カ月後にクビに