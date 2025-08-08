アメリカのトランプ大統領は、ウクライナとの停戦に合意しなければロシアに制裁を科すとした8日の期限が有効かどうかを問われ、「プーチン大統領次第だ」と述べました。【映像】ロシアへの制裁期限 トランプ氏「プーチン氏次第」「彼（プーチン氏）次第だ。彼がどう出るかをみてみよう。非常に失望している」（トランプ大統領）トランプ氏は7日、ロシアが停戦に応じない場合の制裁発動期限としていた8日が迫る中、このように述