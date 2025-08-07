2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÅÚÍËÍ¼Êý5»þ30Ê¬ÊüÁ÷³«»Ï¤Î¡Ø¿¿¡¦»øÅÁ YAIBA¡Ù¡£Âè18 ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ØYAIBA¡Ù¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç½¤¹Ô¤Ë¤Ï¤²¤à¥µ¥à¥é¥¤ÌîÀ¸»ù¡¦Å´¿Ï¡Ê¤¯¤í¤¬¤Í ¤ä¤¤¤Ð¡Ë¤¬¤Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¤ËÌá¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê½¤¹Ô¤ÎÃÏ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¥µ¥à¥é¥¤º²°ìÄ¾Àþ¤ËÌö¿Ê¤¹¤ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³è·à¡£½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ë¤Æ1988Ç¯¤è¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì1993Ç¯¤Ë´°·ë¡£Á´24´¬¤ÎÎß·×