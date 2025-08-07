大谷が39号逆転2ランを放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間8月6日、本拠地でのカージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。1点を追う3回一死二塁の第2打席でマシュー・リベラトレから10試合ぶりとなる39号逆転2ランを放った。【動画】これぞリアル二刀流！大谷翔平の「信じられない」豪快39号2ランこの一発で、日本人選手では、イチロー、松井秀喜に次ぐメジャー通算1000安打に到達した。打球速度109.5マ