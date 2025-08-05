本拠地西武戦プロ野球・日本ハムは5日、エスコンフィールドで西武と対戦。3回1死二、三塁から5番・万波中正外野手が2ランスクイズを成功させた。新庄剛志監督のまさかの奇襲にファンは騒然。「誰が予想できるよこんなん笑」「マジで意味わからん（褒）」と衝撃の声が上がっている。完全に裏をかいた。3-0とリードして迎えた3回1死二、三塁の場面。1ボールから万波がバットを横に寝かせた。三塁線にキッチリ転がし、三塁走者の