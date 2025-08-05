バルセロナのアジアツアーでは、新たに背番号10を背負うことになったラミン・ヤマルや新戦力のマーカス・ラッシュフォードが早速ゴールをあげて期待に応える一方、ベテランのロベルト・レヴァンドフスキも韓国での2試合でともに1ゴールずつをマークして健在ぶりを示した。どうやら新シーズンも彼がエースストライカーとしてチームを牽引することになりそうだ。もっとも、今月21日で37歳になることに加えて、来年6月末でバルセロナ