小学5年生くらいになると、防犯や連絡手段などの目的からスマホを持っている場合も少なくありません。とは言え、子どもから「みんなiPhoneを持っているから、自分もほしい」とねだられると、頭を悩ませる人も多いでしょう。 2024年に発売されたiPhone16であれば軽く12万円を超えます。一方、Androidであれば3万円程度で購入できる場合もあります。実際のところ、小学5年生にそこまで高価なiPhoneは必要なのでしょうか？ 