お笑い芸人のみなみかわ（42）が11日放送のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。宝くじで高額当選した久慈六郎氏の印象を語った。今回は、38歳で宝くじ・ロト6で3億2000万円当選した久慈氏の人生を振り返った。久慈氏に聞き取り取材したみなみかわは、「10年で約3億円使います。残りの2000万円も使い切りまして、現在では残金ゼロ。完全にしくじっております」と女性に貢いで使い果たしたと説明。「直接お