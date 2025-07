2025年7月15日(火)より『ウルトラマンシリーズ60周年 駅ナカ POPUP SHOP in 池袋駅』が開催。ソフビメーカー・ブルマァクのソフビアイテムをはじめ、ウルトラマンシリーズ関連グッズが販売される。>>>POP UP SHOP販売アイテムをチェック!(写真18点)7月10日のウルトラマンの日の発表された「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」、そのキービジュアルを使用した今回のPOP UP SHOPは、プロジェクトのコアメッセージであ