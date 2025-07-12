女優の白石麻衣（32歳）が、7月11日に放送されたバラエティ番組「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」（日本テレビ系）に出演。プリントシール機について、「一人で撮ってる（笑）」ことがあると語った。「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」は、女優・齋藤飛鳥が「今、本当に会いたい人」をゲストに迎え、トークをしたり、遊んだりする初の単独冠番組。ゲストとして、アイドルグループ・乃木坂46時代の同期である白石麻衣と、齋藤が密か