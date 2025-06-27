TVアニメ『おそ松さん』の第4期放送記念カウントダウン企画がニコ生で決定！ 7月2日より6夜連続で1期〜3期が無料一挙放送される。☆キービジュアルをチェック！（写真4点）＞＞＞TVアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜2016年3月までTVアニメ第1期を放送、2017年10月〜2018年3月まで第2期を