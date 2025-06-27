米俳優ブラッド・ピットさんが所有するロサンゼルスの住宅に泥棒が入ったという/Samir Hussein/WireImage/Getty Images（ＣＮＮ）２５日夜に泥棒が入ったという米ロサンゼルスの住宅について、捜査に詳しい警察関係者は米俳優のブラッド・ピットさんが所有する物件だと明らかにした。ロサンゼルス市警はＣＮＮの問い合わせに対し、ロスフェリズ地区の住宅に泥棒が入ったと発表したが、被害者の名前は明らかにしなかった。ピットさ