¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­¥ì¥Ã¥É¡×(ÀÇ¹þ248±ß)¤È¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥­¥ó(¥Ï¥Ð¥Í¥í¥Û¥Ã¥È)¡×(ÀÇ¹þ189±ß)¤ò6·î24Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÌó1Ëü6,300Å¹¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­¥ì¥Ã¥É¡×(ÀÇ¹þ248±ß)¡Ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2001Ç¯¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ëÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥­¥ó¡×¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­(¥Ï¥Ð¥Í¥í¥Û¥Ã¥È)¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥­(¥È¥ê¥×¥ë¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼)¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿É¤¤¥Á¥­¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤­¤¿