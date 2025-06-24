¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥ì¥Ã¥É¡×6·î24Æü¤ËÈ¯Çä¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ÈÊ£¿ô¤Î¥Á¥ê¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÆÈ¼«¤Î¿É¤µ¤Ë/¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥¥ó(¥Ï¥Ð¥Í¥í¥Û¥Ã¥È)¡×¤òÆ±»þÈ¯Çä
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥ì¥Ã¥É¡×(ÀÇ¹þ248±ß)¤È¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥¥ó(¥Ï¥Ð¥Í¥í¥Û¥Ã¥È)¡×(ÀÇ¹þ189±ß)¤ò6·î24Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÌó1Ëü6,300Å¹¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥ì¥Ã¥É¡×(ÀÇ¹þ248±ß)¡Ó
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2001Ç¯¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ëÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Á¥¥ó¡×¤ä¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥(¥Ï¥Ð¥Í¥í¥Û¥Ã¥È)¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥(¥È¥ê¥×¥ë¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼)¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿É¤¤¥Á¥¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡×¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë²¦Æ»¤Î¿É¤µ¤òÄÉµÚ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥ì¥Ã¥É¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆù½Á¤È¥¶¥¯¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î°á¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Ê£¿ô¤Î¥Á¥ê¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤ê¤ä¥¥ì¡¢¤¦¤Þ¤ß¤Î¤¢¤ë±ü¿¼¤¤¿É¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥¬¥Ä¥ó¤È¤·¤¿¤¦¤Þ¤ß¤Î¸å¤Ë¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¿É¤µ¤¬¹¤¬¤ë»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥ì¥Ã¥É¡×¿·ÅÐ¾ì¡Ò¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥¥ó(¥Ï¥Ð¥Í¥í¥Û¥Ã¥È)¡×(ÀÇ¹þ189±ß)¡Ó
2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òºÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤Ê°á¤Î¿©´¶¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¥Ï¥Ð¥Í¥í¡×¤ò»È¤Ã¤¿»É·ãÅª¤Ê¿É¤µ¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥¥ó(¥Ï¥Ð¥Í¥í¥Û¥Ã¥È)¡×¡ÒX¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼&°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡Ó
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥ì¥Ã¥É¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢6·î24Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¸ø¼°X¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥ì¥Ã¥ÉÄêÈÖ²½´õË¾!¥Õ¥©¥í¡¼&°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@famima_now)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥ì¥Ã¥ÉÄêÈÖ²½´õË¾¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»²²Ã¡£ÃêÁª¤Ç30¿Í¤ËQUO¥«¡¼¥É1Ëü±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¢£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¥ì¥Ã¥É¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È